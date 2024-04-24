阿拉斯加貨機失事起火 恐2人罹難

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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）阿拉斯加州警表示，美國極北地區今天發生一起罕見的貨機墜毀，恐有2人死亡。

法新社報導，出事的這種道格拉斯DC-4型飛機（Douglas DC-4）目前在世界上所剩數量屈指可數。這架飛機從阿拉斯加州中部費班克國際機場（Fairbanks International Airport）起飛後不久就墜毀。

阿拉斯加州警（Alaska State Troopers）表示，這架飛機於當地時間上午10時之前不久起飛，不一會兒就在塔納納河（Tanana River）附近墜毀。

阿拉斯加州公共安全部（Department of Public Safety）表示：「飛機滑進河岸邊陡丘並起火燃燒…尚未找到生還者。」

社群媒體上未經證實的照片顯示大火吞噬樹林。美國聯邦航空總署（FAA）表示將介入調查這起事件。

聲明指出：「美國聯邦航空總署和國家運輸安全委員會（NTSB）將展開調查…國家運輸安全委員將主導調查，若有進展會予以更新。」

道格拉斯DC-4型飛機於第二次世界大戰期間開發建造，部分於1948年和1949年投入「柏林空運」（Berlin Airlift）。當時盟軍占領下的德國，有部分城巿遭到蘇聯軍隊切斷補給。（譯者：屈享平/核稿：何宏儒）1130424