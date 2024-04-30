更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

聯合國官員：烏克蘭發現北韓飛彈殘骸

2024/4/30 11:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部29日綜合外電報導）聯合國制裁監察員在報告中告訴安理會委員會，1月2日落在烏克蘭哈爾科夫市（Kharkiv）的一枚飛彈殘骸，來自北韓火星－11型（Hwasong-11）彈道飛彈。

在這份長達32頁的報告中，聯合國制裁監察員得出的結論是，「2024年1月2日一枚落在烏克蘭哈爾科夫市的飛彈殘骸，來自北韓火星－11型系列」，這是違反對北韓實施的武器禁運。

北韓2006年起因其彈道飛彈和核子計畫遭受聯合國制裁，相關措施多年來持續加強。

3名制裁監察員本月稍早前往烏克蘭檢查這些殘骸，並未發現證據顯示飛彈是俄羅斯製造。他們「無法獨立識別飛彈是從哪裡發射、由誰發射」。

他們在4月25日提交給安理會北韓制裁委員會的報告中寫道：「烏克蘭當局提供的飛彈軌跡資訊顯示，它是在俄羅斯聯邦境內發射。」

他們表示：「如果飛彈處於俄羅斯軍隊的控制之下，在這樣的地點，很可能顯示是由俄羅斯國民採購。」他們還說，這將違反2006年對北韓實施的武器禁運。

俄羅斯和北韓駐紐約聯合國代表團尚未發表評論。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1130430

#烏克蘭
#北韓
#飛彈
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.22