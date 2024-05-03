俄政府吸收瓦格納傭兵重編 在非洲擠走西方力量

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美方官員透露，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」在首領普里格津墜機身亡8個多月後，如今分散成至少4股並歸入俄國政府控制，繼續在非洲「開疆拓土」並遂行莫斯科的意志。

政治新聞網站Politico.eu報導，藉由把原瓦格納集團（Wagner Group）戰士與忠於俄羅斯總統蒲亭的其他僱傭兵混編，俄國政府希望防止去年6月瓦格納發動未遂兵變、企圖向蒲亭與俄國國防部「兵諫」事件重演。

不願具名的美方情報官員說：「重組（瓦格納集團）部分目的，是為確保（莫斯科）對整體組織運作有更多控制權。」

他還表示，混編重組後的傭兵已派赴包含烏克蘭、非洲在內的世界各地進行特種任務，並已成功迫使拜登政府自查德、尼日撤軍，反恐行動受挫，另在中非、馬利、布吉納法索、利比亞等非洲各地挑戰美國政策。

美方官員表示，重組後的4股其中一支配合俄國國家近衛軍（National Guard,保衛俄國國內主要目標、維護公共秩序）行事，兩支由俄國國防部與軍情局節制；名為「非洲軍團」（Africa Corps）的第4支則與另一俄國私人軍事公司「堡壘」（Redut）合作，恢復以往瓦格納於非洲各所在地的控制權。

目前外界對這些俄國新重組的傭兵所知有限，除不知有多少是來自原瓦格納集團、多少是來自其他私人軍事公司外，就連普里格津（Yevgeny Prigozhin）之子如今的參與及影響程度也不清楚；美方研判小普里格津很可能主責在中非、馬利的傭兵單位。普里格津死時，起初瓦格納集團由他兒子全盤接手。

普里格津去年8月死於空難，當時他的座機從聖彼得堡飛往莫斯科途中爆炸，外界咸認他是被蒲亭下令除掉。

普里格津因擔任蒲亭私人御廚並為克里姆林宮置辦宴席而晉身俄國權貴階層，後於2017年創建瓦格納集團，成為蒲亭非官方的私兵，專為克宮到世界各地執行檯面下的秘密任務。

隨瓦格納集團的全球足跡拓展，它也益發脫離莫斯科駕馭，然而蒲亭以瓦格納戰士在俄烏戰場發揮重要作用而容忍，直到去年6月普里格津和瓦格納與俄國國防部的矛盾檯面化後將矛頭對向蒲亭。

普里格津之死一度讓他一手創立的瓦格納集團命運未卜。當時集團正與非洲一些國家領袖建立密切聯繫，提供保安同時從事利潤豐厚的採礦業務。

莫斯科新近重拾對這些私兵的掌控對地緣政治產生巨大影響，尤其是在非洲，因這破壞拜登政府打擊恐怖主義、促進民主及與一些新政權建立外交關係。

美方官員指出，時間點是關鍵因素。因為此際莫斯科又得以透過這些私兵，向非洲一些靠政變上台的軍政府秘密提供武器與彈藥，「這些國家的許多領導階層早厭倦美國向他們說教民主」。

在非洲多國發生政變、一些渴望與西方政府保持距離的勢力上台後，美國及西方盟國被迫從當地撤軍。美軍除即將撤出尼日，先前也已離開查德；法軍則被趕出馬利和布吉納法索。而俄國則趁勢藉傭兵組織拓展在非洲影響力，原瓦格納集團於「非洲軍團」節制下，在布吉納法索、尼日、查德等地活躍。

美方官員指出，俄國這項戰略的風險在於這些原瓦格納戰士的忠誠度，以及是否願意讓他們過去常詬病的俄國國防部指揮。去年6月未遂兵變前，普里格津就常公開抨擊俄國軍方沒能充分撥補彈藥、指揮顢頇等，最終因要求撤換國防部長與參謀總長而走上兵諫與蒲亭決裂。

美方官員表示，許多原瓦格納集團的戰士仍認同普里格津，同樣不喜歡俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu），而如今他們部分人卻將編入由俄國國防部出錢、監督的「愛國者」（Patriot）傭兵部隊。

美方官員說：「目前不清楚莫斯科能否頂上瓦格納多年來的效能，這些原瓦格納戰士正被納入現有的官僚體系，這可能讓他們原有的剛心勇氣銷耗鈍眊，變得不若以往。」（譯者：陳亦偉）1130503