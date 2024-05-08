本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 國際

AI訓練移民官員？美國土安全部試行培訓計畫

2024/5/8 12:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山7日綜合外電報導）美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）今天告訴記者，國土安全部正在試行人工智慧（AI）訓練人員計畫，要運用AI來訓練審核難民身分的官員。

馬約卡斯表示，相關工作「勞動密集」，通常需要高階職員參與。他說，國土安全部將在測試計畫中訓練機器表現成難民，讓官員得以與它們練習面談。

他說，「難民申請人通常都受過創傷，不會對此侃侃而談，因此我們也在教機器沈默寡言」，並模仿申請人的其他「特質」。

馬約卡斯是在舊金山資安大會RSA期間做出上述表示，詳細闡述了國土安全部今年稍早宣布的AI舉措。

國土安全部告訴路透社，AI不會做出移民相關決定，但會了解特定國家的情況等資訊來協助官員。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1130508

#AI
#人工智慧
#國土安全部
#難民
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
唐鳳視訊美國博覽會 分享如何打造台灣可信賴AI環境
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：