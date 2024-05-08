AI訓練移民官員？美國土安全部試行培訓計畫

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（中央社舊金山7日綜合外電報導）美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）今天告訴記者，國土安全部正在試行人工智慧（AI）訓練人員計畫，要運用AI來訓練審核難民身分的官員。

馬約卡斯表示，相關工作「勞動密集」，通常需要高階職員參與。他說，國土安全部將在測試計畫中訓練機器表現成難民，讓官員得以與它們練習面談。

他說，「難民申請人通常都受過創傷，不會對此侃侃而談，因此我們也在教機器沈默寡言」，並模仿申請人的其他「特質」。

馬約卡斯是在舊金山資安大會RSA期間做出上述表示，詳細闡述了國土安全部今年稍早宣布的AI舉措。

國土安全部告訴路透社，AI不會做出移民相關決定，但會了解特定國家的情況等資訊來協助官員。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1130508