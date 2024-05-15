網媒遭控中國喉舌 印度最高院判違法逮捕裁准保釋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新德里15日綜合外電報導）印度新聞網站NewsClick創辦人暨編輯普卡亞斯塔（Prabir Purkayastha）先前因涉嫌收受中國資金、為中國進行宣傳而遭到逮捕，印度最高法院今天裁准他保釋。

法新社報導，印度最高法院今天裁決，由於負責打擊金融犯罪的執法局（Enforcement Directorate）未以書面方式告知普卡亞斯塔逮捕理由，對他的逮捕屬違法。

「紐約時報」（The New York Times）去年8月報導，印度英語新聞網站NewsClick接受一個推動中國外宣的網絡金援，普卡亞斯塔於同年10月初被捕。

紐約時報指出，NewsClick受到美國百萬富翁辛漢（Neville Roy Singham）資助，而辛漢與北京有密切合作關係，提供資金為中國在全球進行大外宣。

路透社報導，印度警方先前指控普卡亞斯塔密謀破壞印度主權、製造不滿，並稱他收受大筆中國資金散播批評印度政策及計畫等帶有偏見的新聞，同時捍衛中國的政策及計畫。

NewsClick當時反駁，它並未按照任何中國實體或當局的要求刊登新聞或資訊，也沒有根據辛漢的指示呈現報導內容。

印度的媒體權利保護組織及反對派團體曾指控，NewsClick遭到調查並面臨相關指控，是當局打壓媒體行動的一部分。印度總理莫迪（Narendra Modi）政府則予以否認。（譯者：洪培英/核稿：何宏儒）1130515