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戰事加劇 以色列防長：將派更多部隊進入拉法

2024/5/16 22:45
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（中央社耶路撒冷16日綜合外電報導）以色列國防部今天公布防長葛朗特談話指出，由於在加薩走廊最南端拉法巿戰事加劇，以色列將派更多部隊「進入拉法」。

法新社報導，葛朗特（Yoav Gallant）表示，軍事行動「將會繼續」，增派部隊將會進入拉法（Rafah）地區，當地數個地道「已被我軍摧毀…這項行動將會更加激烈」。

根據國防部聲明，葛朗特昨天走訪拉法後發表談話說：「已對數以百計（恐怖）目標進行打擊，我軍正在這個地區展開軍事行動。」

無視美國警告避難當地的約140萬平民恐遭戰火波及，以軍本月稍早仍發動攻勢，掌控了加薩走廊與埃及之間的拉法邊界關卡加薩一側。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）表示，自從以軍對拉法升高攻勢以來，已有60萬人逃離當地。

與此同時，美國在遭到圍困的加薩走廊海岸搭建一座臨時碼頭已經完成，將用於接收援助物資。

美軍中央司令部（US Central Command）副指揮官、海軍中將古柏（Brad Cooper）宣布：「僅僅數小時前，這座碼頭成功地固定在加薩海灘上。」

「我認為，接下來幾天內會有500噸（物資），數量很可觀，現在已經分散在多艘船上了。」（譯者：何宏儒）1130516

#以色列國防部
#拉法
葛朗特
伊朗揚言回擊以色列大使館 以防長：已有應對準備
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