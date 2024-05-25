英控港駐倫敦機構人員情蒐 中國稱將採有力措施

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（中央社台北25日電）英國以涉嫌協助香港情報蒐集，起訴香港駐倫敦經貿辦事處人員袁松彪等3人，24日英國中央刑事法庭舉行第2次聽證會，中國駐英國大使館、中國外交部駐港公署回應，呼籲英國停止政治鬧劇，若一意孤行將採有力措施應對。

中國駐英國大使館發言人表示，近期英國不斷以國家安全為由羅織罪名、編造案件，肆意對中國進行污名化，英方的虛假指控和惡劣行徑是對法治精神的褻瀆，是以國家安全為名行政治操弄之實，嚴重損害中英關係。

中國外交部駐港公署發言人稱，英方干擾香港駐倫敦經貿辦正常運作，為被通緝的外逃反中亂港分子撐腰張目，並表達強烈不滿、堅決反對。

發言人進一步敦促英國，立即停止政治操弄，停止自導自演的政治鬧劇，切實保障在英中國公民合法權益，保障香港駐倫敦經貿辦正常履職，若英方一意孤行，中方將採取有力措施堅決應對。

綜合各方報導，英國當局早前依國安法起訴3名男子，指他們涉嫌在當地為香港從事情報工作並監控流亡當地的港人，被捕者包括香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，他曾任香港警司，其餘兩人為衞志良（Chi Leung Wai，又名Peter Wai，音譯）及前英軍崔克特（Matthew Trickett）。

3人一同被控為香港情報機關非法從事監控、資訊蒐集等活動，主要對象包括旅英香港異議人士，時間點落在去年12月20日至今年5月2日之間。

據報導，19日崔克特被發現在倫敦附近一個公園死亡。（編輯：謝怡璇/廖文綺）1130525