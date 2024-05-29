勞勃狄尼洛痛批：川普是小丑 若再選上將成獨裁者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約28日綜合外電報導）美國前總統川普（Donald Trump）今天在紐約受審，奧斯卡影帝勞勃狄尼洛（Robert De Niro）在庭外痛批，川普是危險的「小丑」，若他再選上總統，將成為終生獨裁者。

法新社報導，勞勃狄尼洛長年來積極參與政治，並且時常批評川普，在美國現任總統拜登（Joe Biden）尋求連任的選戰上，勞勃狄尼洛日益扮演要角，包括現身民主黨最新的犀利電視競選廣告。

據報導，勞勃狄尼洛今天告訴記者「川普2016年參選時，就像一場笑話」，並稱川普是一名「小丑」及「暴君」。

他指出：「我們有第二次機會，現在沒人在笑。目前是阻止他的時候。」他還說：「如果他選上，我現在就可以告訴你們，他永遠不會下台。」（譯者：陳正健）1130529