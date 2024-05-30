關懷花蓮震災 日本神奈川縣4城市捐贈善款

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（中央社記者楊明珠橫濱30日專電）花蓮4月3日發生強震後，日本各界關懷。神奈川縣4座城市合辦「大和高座廣域合作為台灣東部外海震災募款」活動，今天4位官員到駐日代表處橫濱分處表達對震災的慰問並捐贈善款。

大和市長古谷田力、海老名市長內野優、座間市長佐藤彌斗、綾瀨市副市長內藤勝則今天拜訪駐日代表處橫濱分處，由處長張淑玲接待。4座城市的官員表達對花蓮地震（日本稱台灣東部外海地震）的慰問之意，並將從4月18日至5月28日募集的善款交給張淑玲，盼協助災區早日重建。

張淑玲致詞對於舊「高座」地區的這4個城市（大和市、海老名市、座間市、綾瀨市）市長發起為花蓮震災募款以及市民的愛心表達感謝。

她說，從以前（第二次世界大戰期間）就有台灣少年工到高座，所以與台灣的羈絆深厚。會將4城市所募得的善款用於台灣震災區，協助重建，也會將4城市市民的溫暖心意轉達給台灣民眾。

她還說：「（元旦發生強震的）能登半島仍有災民還住在避難所，台日是每當發生天災時都互相扶持的夥伴，就如（我胸前貼的）貼紙寫的『謝謝，台日一起加油』，對於各位的關懷與支持，我深表謝忱，希望台日兩國一同克服災難，深化羈絆。」

捐款儀式由大和市長古谷田力代表捐贈善款84萬6657日圓（約新台幣17萬8000元），由張淑玲代為接下，並頒發感謝狀給這4城市。

古谷田在致詞時表示，4城市的廣域合作才展開不久，2020年2月，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，大和市獲得台灣捐贈醫療用口罩，這次4月3日台灣東部外海地震後，4城市立即思考能幫什麼忙，決定設置募款箱募款，盼能略盡棉薄，與台灣深化友誼。

海老名市長內野優也感謝疫情期間台灣捐贈醫療口罩。他說，今年元旦能登半島地震後，台灣立刻伸出援手。這次4月3日台灣東部地震，4城市想合力做點什麼，於是開始募款。4城市募款金額各不同，卻是大家心意的集結。

座間市長佐藤彌斗致詞時首先感謝台灣在疫情期間捐贈口罩。她表示，座間市、大和市與「台灣少年工」一直有交流，座間市計畫在和平紀念公園實施描繪台灣少年工與（高座）居民交流的紙戲劇，這次在募款過程中，也有機會向市民說明座間市與台灣的關係。

她特別提到這次台灣在地震後的因應方式，有很多值得日本參考之處，也期盼4城市今後能與台灣深化交流。

駐日代表謝長廷之前在臉書（Facebook）發文表示，座間市議會正副議長荻原健司及高波貴志到東京駐日代表處遞交捐善款目錄，慰問花蓮震災，並提及如何增進與台灣的交流，他邀請兩人參加今年7月底在台南市舉辦的台日交流高峰會。

有關「高座」地區與台灣少年工的淵源，謝長廷說，神奈川縣的座間市、大和市、海老名市等區域，以前叫「高座」地區，81年前有許多台灣少年工在此維修飛機，並組成台灣高座會，現在已有二代和熱心人士組成高座之友會。大和市有一座台灣亭；座間市則有一個紀念碑及維修飛機展示場，因此當地民眾對台灣有深厚感情。（編輯：郭中翰）1130530