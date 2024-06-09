「沖繩．台灣交流振興會」捐款 幫震後花蓮市打氣

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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）「沖繩．台灣交流振興會」會長平田久雄號召喜好高爾夫及馬拉松逾300名好友，募得110萬日圓，助花蓮度震後艱難時刻；平田今天將善款捐花蓮市公所慈愛基金，花蓮市長魏嘉彥感謝。

「沖繩．台灣交流振興會」在民國105年3月間榮獲外交部頒發外交之友貢獻獎，平田久雄得悉4月3日花蓮發生芮氏規模7.2強震造成重大災情後，一直很掛念花蓮情況；4月23日在琉球高爾夫球俱樂部舉辦「沖繩台灣友好高爾夫盃賽」時，平田邀請300餘夥伴們一起幫花蓮加油打氣，共同籌集110萬日圓善款。

平田久雄今天在中硫文化經濟協會理事長陳俊池陪同下，帶著這筆善款到花蓮市公所，表達對災區民眾關懷與支持。

平田表示，希望這筆善款能幫助受災花蓮居民，早日恢復正常生活，與台灣的友誼長存，並願在這困難時刻攜手共度；未來將持續推動沖繩與花蓮間交流與合作，共同促進兩地繁榮與發展。

魏嘉彥表達由衷感謝，他說，善款不僅是對災民物質上的支持，更是對花蓮市民精神上的鼓舞；感謝沖繩朋友深情厚誼，市公所將全力以赴幫助災民度過難關並重建家園。

無黨籍縣議員魏嘉賢表示，與陳俊池是多年好友，他接到陳俊池表達平田捐贈之意的電話後，趕緊與市長聯繫，讓沖繩與花蓮市公所順利接上線，很感謝這麼多關心花蓮的朋友。（編輯：陳仁華）1130609