川普封口費案歷史性定罪 民眾反應兩極

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（中央社紐約31日綜合外電報導）川普（Donald Trump）30日在封口費案遭到歷史性定罪，這位共和黨籍前美國總統的支持者對此憤怒，但批評者卻是歡欣鼓舞。

法新社報導，紐約居民特納（Matthew Turner）說：「我認為這會讓他（川普）更受美國人民歡迎，因為大家會看到他是如何成為攻擊目標並飽受虐待。」

特納在曼哈頓法院外表示：「他們針對這個人，因為他即將再次擔任總統。」紐約陪審團裁定川普「封口費案」偽造商業紀錄的34項罪名全數成立。

另一位川普支持者麥圭根（John McGuigan）表示，他對此「感到憤怒」。「他們今天對一名無辜者定罪」，「與此同時，強姦犯和殺人犯正在紐約街頭橫行」。

不過法庭反川普的抗議者之一的希梅內斯（Vivica Jimenez）反應截然不同，她說她對川普有罪的判決感到「高興且鬆了一口氣」，「等待這一刻已經很久了」。

另一位反對川普的抗議者包爾（Jamie Bauer）也對判決表示讚賞。包爾表示：「正義得以伸張，川普正被究責。」

德州休士頓23歲的宴會工作人員席瓦（Edith Silva）也對川普被定罪表示歡迎。席瓦表示：「我很高興，他得到應得結果。」「希望他不會再度競選公職。」

不過休士頓醫療設備經理海根（Katelyn Hagen）強烈反對川普有罪，28歲的她表示：「整件事都是腐敗的，從第一天起就是一場政治迫害，他們希望盡一切努力讓川普不要與拜登競選，因為他們知道他會擊敗拜登。」

洛杉磯婦人卡特（Michelle Carter）表示，她相信川普的定罪「合理」，但最終「不會有什麼結果」。44歲的她認為「川普不會坐牢的」。

65歲的加州教授龐德斯通（Thomas Poundstone）在白宮外告訴法新社，川普的犯罪證據「非常清楚」，「但我不認為這最終能夠動搖忠誠的共和黨人基礎。」

到華盛頓的遊客諾曼丁（Diane Normandin）表示，這項定罪可能會損害川普再度競選的希望，「美國人民會願意選一個被定罪的重罪罪犯當總統嗎？」

在邁阿密，幾名古巴裔居民在川普去年到過的一家古巴餐廳外接受採訪時表示，他們永遠支持川普。

47歲的魯伊斯（Mickel Perz Ruiz）說：「我要投票給他（川普）100次。他是唯一能夠推動國家前進的人。」

另一位川普支持者、58歲的贊布雷拉（Miguel Zambrera）表示，此案是由民主黨提起，「陪審團由民主黨人占多數」。

贊布雷拉說：「我們這裡到處都是共產主義者，如果美國不覺醒，共產主義就會降臨美國，並且摧毀美國。」（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1130531