分析：藉由高科技出口管制 以遏止北京武力犯台

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（中央社台北31日電）總統賴清德就任後中共當局隨即發動圍台軍演，益增北京意圖武力犯台的揣測，分析指出，美國應從現在採取一切必要措施，確保中國對台的冒進不會得逞，包括擴大控管晶片製造設備的出口等。

美國之音（VOA）今天報導，中國這次圍台軍演為期兩天，美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel J. Paparo）說，這是中國對台進攻的一次「預演」。

哈洛（Peter Harrell）2021至2022年曾擔任白宮國際經濟高級主任，他近期出席美國國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）聽證表示，由美國最近對中國採取的出口管制可知，美國必須眼下採取一切必要行動，才能確保中國對台灣的軍事冒進將失敗。

他說，雖然多年來美國幾乎完全限制對中國的軍事產品、軍事最終用戶和最終用途產品的出口，但如今美國政府尤須執行全新審查，絕不能等到中國準備入侵，才執行制裁和出口管制。

至於應執行出口管制的項目，「席維拉多政策加速器」（Silverado Policy Accelerator）共同創辦人與執行主席阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）說，人工智慧（AI）與自主性、生物技術和合成生物學、航太和綠色能源，這4項關鍵技術將決定本世紀的地緣政治。

同樣出席聽證會的美國商務部前高階官員沃爾夫（Kevin Wolf）則主張，應以同樣出口管制標準，控管人工智慧應用和量子電腦（Quantum computer）等新興技術。

美國前貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）的幕僚長葛里爾（Jamieson Greer）表示，國會應要求相關部門擴大對中國的出口管制，以便涵蓋更廣泛範圍的關鍵產業，如飛機、交通設備和傳統半導體製造設備。

由於台灣的半導體實力執全球牛耳，阿爾佩洛維奇表示，就阻遏中國入侵台灣而言，防止中國在晶片取得突破至關重要。

他說：「如果美國想阻止中國入侵台灣，它就需要增加對中國的經濟影響力，以可信的威脅對入侵作出反應。現代數位經濟的核心組成部分晶片是美國保持和增加對中國影響力的最佳方式之一。」

阿爾佩洛維奇指出，美國需要確保中國無法在晶片製造領域實現獨立——在所有晶片節點——不管是先進還是基礎晶片。

他說，由於中國以大規模工業補貼，並以更低成本產品大舉傾銷並摧毀競爭對手，顯然中國也正試圖對基礎晶片的生產採取同樣手段。

阿爾佩洛維奇指出，如果被中國得逞將是導致災難性結果，因為這將使得北京左右美國和全球經濟，所以他主張出口管制必須涵蓋所有半導體製造設備。

他強調，這樣做的目的是防止中國製造自己的晶片，而非完全剝奪供應中國晶片，若能奏效，那麼西方國家在電腦晶片上的槓桿作用雖然小，卻可能是台灣維持自由和民主的關鍵。（編輯：曹宇帆/謝怡璇）1130531