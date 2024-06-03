IATA航空業年會 著眼AI帶來各項業務變革

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（中央社杜拜3日綜合外電報導）各大航空公司雖然不會在短期內就用人工智慧（AI）取代飛行員，但航空業專家表示，這項新科技已經正在對他們執行業務的方式掀起革命。

法新社報導，國際航空運輸協會（IATA）第80屆年會昨天起在阿拉伯聯合大公國的杜拜召開，各航空公司高層主管今天將齊聚這場極具影響力的全球航空業年度峰會討論業界最新動態，包括即將來臨的AI計畫。

長期以來利潤微薄的航空業，如今把AI視為提高生產力和增加競爭優勢的最新方法。法荷航空集團（Air France-KLM）的資料科學暨AI部門主管波吉（Julie Pozzi）在會前表示：「數據與AI是提升航空業的絕佳槓桿。」

美國貝恩策略顧問公司（Bain & Company）的首席航空業顧問魏斯頓（Geoffrey Weston）也說，AI「無疑是一塊新領域，因為它讓技術與能力發展顯著加快」。

魏斯頓指出，「當你面臨很多不確定性時，...AI之所以真正帶來幫助，在於當我們要讓對的資訊盡可能快速傳給對的人，AI使得實現的速度大大加快」。

法荷航空集團正在付諸行動，進行「40多項利用生成式AI的計畫」。生成式AI會透過使用過程不斷改進，如同現在著名的ChatGPT。

法荷航空集團的其中一項計畫，是讓旗下法國航空公司（Air France）的機場服務人員使用的平板電腦上安裝一種工具，能夠以85種語言回應客戶，預定2025年在法國首都巴黎的戴高樂機場（Charles de Gaulle Airport）使用。

戴高樂機場的營運商巴黎機場集團（Groupe ADP）也與數家新創公司合作若干AI計畫，包括Allobrain能用語音識別來接聽打到機場的電話，巴黎機場集團創新部門負責人內格雷特（Alban Negret）表示，它已讓機場「未接來電比例從50%減少到10%」。

國際管理諮詢商奧緯公司（Oliver Wyman）的運輸與服務業務顧問布夏爾（Jerome Bouchard）表示，隨著搭機旅行增多，如何減少等待時間成為航空業重要挑戰之一。「現在乘客越來越多，空間卻越來越有限，而我們旅行的方式還仍像在1970年代。」

另有專家提到，現代飛機擁有複雜的自我診斷和控制系統，宛如一座座數據工廠，可以藉由AI來提升。（譯者：屈享平/核稿：張正芊）1130603