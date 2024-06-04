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傳中國快時尚電商Shein將宣布倫敦IPO計畫

2024/6/4 11:02
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（中央社倫敦3日綜合外電報導）媒體今天報導，中國快時尚電商Shein本週可能宣布在英國倫敦股市上市的計畫，估值為500億英鎊（640億美元）。

知情人士告訴法新社，這家零售巨頭可能「最快本週」披露在倫敦首次公開募股（IPO）。

有消息人士告訴法新社，Shein將在英國秘密申請IPO，這將為公司提供更大的靈活性，並能在上市前保留有關未來策略的資訊。

另一名消息人士說，倫敦首次公開募股可能需要幾個月的時間才能完成。

英國「金融時報」報導指出，Shein可能會在未來幾天向英國監管機構提交計畫。

Shein和倫敦證券交易所都未回應記者詢問。

英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）2月對天空新聞網（Sky News）表示，他與Shein執行董事長唐偉討論了倫敦首次公開募股事宜。

韓特所屬的保守黨目前在7月4日大選民調遠遠落後於主要在野黨工黨（Labour Party）。

英國券商哈格里夫斯藍斯唐（Hargreaves Lansdown）資金與市場部主任史屈特（Susannah Streeter）指出：「確認上市可能成為保守黨的新競選素材，他們可能會說，這顯示政府吸引企業在倫敦上市的努力正在取得成效。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130604

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