美第一公子出庭 恐掀拜登家族難堪醜聞

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（中央社記者廖漢原紐約3日專電）美國「第一公子」韓特．拜登（Hunter Biden）因不當陳述購槍案，今天在威明頓出庭。由於韓特放蕩形骸的過去與控罪相關，毒品、槍枝、親密關係與第一家庭的秘辛情節，預料將在法庭上揭露。

美國前總統川普（Donald Trump）因封口費案被判有罪後，總統拜登（Joe Biden）的小兒子韓特因2018年購買0.38口徑柯特眼鏡蛇（Colt Cobra）左輪手槍，涉及不當陳述，及持有槍枝時，身心受成癮物質的影響，面臨3項重罪指控。

法庭今天選定12名陪審團成員與4名候補，所有成員都表示，生活中認識濫用藥物與成癮者，並透過新聞報導得知韓特購槍案。由於紐約曼哈頓地區法院5月30日才判決川普有罪，這起美國史上首個現任總統兒子上刑事法庭的最後判決，同樣備受關注。

韓特長期受酗酒與使用藥物影響，財務狀況緊迫已不是新聞。華爾街日報（Wall Street Journal）報導，他曾在2021年出版的自傳「美好事物」（Beautiful Things）中自陳，「我所有能量都在用藥與安排購買藥物中打轉」，如今這些陳述成了法庭引用的呈堂證供。

這起官司審訊預料將進行多日，如果韓特不願認罪協商，判決結果可能在拜登與川普6月27日首次電視辯論會之前宣布。

相較於川普封口費案關係人成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的故事性，韓特身邊親近人士恐怕都得出庭，包括前妻布勒（Kathleen Buhle）、已故兄長遺孀，兩人有親密關係的海莉．拜登（Hallie Biden），及其中一名女兒的母親羅伯茲（Lunden Roberts）都可能被傳喚出庭，韓特私生活的八卦指數更勝川普。

由於韓特的荒唐日子和購槍不當陳述案息息相關，過去僅在美國小報刊載的拜登家族秘辛，恐怕將公開，這對極力宣傳政績競選連任的拜登而言，是不利的發展。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，檢察官曾說韓特前妻布勒會定期檢查韓特的車子，因為不想讓兒女待在有毒品的車裡。她也曾多次在車上發現藥物與吸毒器具，並丟到垃圾桶。她曾在2018年3月的簡訊寫道，「發現幾枝毒品煙管，我把它丟了，因為女兒會開這部車。」

2020總統競選期間，美國小報與網路曾出現韓特受毒品影響、放蕩形骸的照片與影像，當時主流媒體因消息來源不明不予報導，韓特指影像外流導因於筆電送修。檢察官指出，全案簡單不複雜，計劃在法庭上公開筆電與上載雲端的影像資料。（編輯：陳慧萍）1130604