美財長：AI可降低交易成本 卻存在重大風險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）根據今天即將發表的演說摘要，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）將警告說在財政金融方面使用人工智慧（AI）雖然可能可以降低交易成本，卻也會帶來「重大風險」。

路透社報導，葉倫將在金融穩定監管委員會（Financial Stability Oversight Council, FSOC）和華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）AI大會上致詞，她將表示，AI相關風險已成了金融穩定監管委員會的議程重點。

葉倫在演說摘要中指出：「特定漏洞成因來自AI模型的複雜性和不透明性，在許多市場參與者都依賴相同數據和模型情況下，又欠缺充分的風險管理框架來因應AI風險及互連性。」

她也提到，開發AI模型和提供數據資料、雲端服務的供應商過度集中，也可能會帶來風險，並放大現有第三方服務供應商的風險。

根據葉倫說法：「數據資料不足或有誤，也可能在金融決策制定上延續或產生新的偏見。」

但葉倫致詞內容也顯示，她承認AI在客戶支援服務自動化、提高效率、偵測詐騙及打擊非法金融方面所帶來的好處。

葉倫在摘要中說：「舉例來說，自然語言處理（NLP）、影像辨識和生成式AI的進步，創造了新的機會，讓金融服務成本更低廉，取得也更簡便。」

她還說，財政部也定期與金融監管機關就AI相關作為溝通，包括利用這項技術降低洗錢、恐怖分子籌錢和規避制裁等非法金融的風險。她補充表示，財政部正在國稅局利用AI工具來強化詐騙偵測。

葉倫表示，金融穩定監管委員會「將持續監控AI對金融穩定性的影響、促進資訊交流，並推動金融監管機關之間對話」。

金融穩定監管委員會也將繼續支持提升監管能力的工作，並利用情景分析來更充分地了解風險與機會。

葉倫表示：「鑒於AI技術的迅速發展，金融公司和市場參與者的潛在使用案例快速演變，情景分析可以幫助監管機構和公司辨識未來潛在的弱點，並指導我們如何增強韌性。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1130606