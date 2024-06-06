美議員介入 籲YouTube解除封鎖「願榮光歸香港」

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國國會負責調查北京人權紀錄的委員會，今天呼籲YouTube取消封鎖香港民主歌曲「願榮光歸香港」的影片，稱封鎖這首歌助長了專制主義，且超越了當地法院命令。

法新社報導，影音分享平台YouTube上個月表示，平台正遵守香港法院一項命令，封鎖32支「願榮光歸香港」的歌曲影片。這首歌原是為那些走上街頭的抗議人士譜寫，他們在2019年為阻止中國扼殺香港自治走上街頭，行動最終宣告失敗。

美國國會及行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission on China；CECC）的領袖成員在致YouTube及其母公司谷歌（Google）執行長的一封信中，指責全面封鎖「願榮光歸香港」的做法實屬不當。

議員們指出，法院命令針對的是歌曲的「煽動意圖」，包括引發分裂主義活動，但並未禁止其用於學術或新聞活動。

共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）與民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）表示：「我們認為迄今為止，貴公司採取的措施逾越了法院禁令要求，對香港的新聞與資訊自由流通及言論自由產生深遠影響。」

兩人寫道：「我們不希望貴公司的作為助長香港政府日益升高的專制傾向。」

議員們還要求YouTube明確表示將對法院命令提出上訴。

YouTube發言人在回覆上述信件時表示，該公司「與委員會一樣致力於確保香港的言論自由」。

YouTube發言人說：「我們強烈反對香港高等法院下令封鎖所列影片，禁止香港境內觀眾點閱。」

「我們一年多來持續反對政府對於移除影片的要求，同時也正研究我們的上訴選項。」

香港以外的YouTube用戶仍可存取這32支影片。

隨著北京對香港施加更多影響力，當局聲稱限制這首歌是維護國家安全的「必要措施」。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1130606