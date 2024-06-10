封口費案判刑前 川普傳10日接受觀護局人員訊問
2024/6/10 08:46（6/10 09:01 更新）
（中央社華盛頓9日綜合外電報導）「紐約時報」今天報導，美國前總統川普涉及偽造文書等34項重罪日前被判全數有罪後，明天將與紐約市觀護局（New York City Probation Department）官員舉行線上訊問。
這場訊問屬強制性質，是紐約市觀護局準備向法官提出量刑建議的一環。路透社報導，川普排定於7月11日判刑，最高面臨4年有期徒刑，但這類定罪往往獲判較短的刑期。
川普於5月30日遭紐約陪審團裁定有罪，是美國史上首位遭到刑事定罪的前總統。陪審團經過2天審議後認定，川普偽造商業紀錄，以掩飾一筆支付色情片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）在2016年大選前閉口不談與川普的風流韻事。川普已表明將上訴。
川普競選團隊今天婉拒針對明天訊問一事發表評論。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1130610
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