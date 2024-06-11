愛子公主效應 日本紅十字會花1.5億日圓廣告費

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（中央社記者戴雅真東京11日專電）日皇德仁與皇后雅子的獨生女敬宮愛子內親王今年進入日本紅十字會工作，引發意外效應。據稱紅十字會在各大電視台的皇室節目時段投放廣告，費用高達1.5億日圓（約新台幣3087萬元）。

愛子今年3月從學習院大學畢業後，4月開始在東京都港區的日本赤十字社（紅十字會）總部上班。日本雜誌「女性自身」電子版報導，自從愛子開始在紅十字會工作以來，每天上午9時之前就到公司，有時候還會加班1到2小時，晚上7時之後才下班。

雖然也有媒體報導稱，愛子有時會遲到，但據稱只是極少數例外，愛子本人不希望享受任何「特殊待遇」，而是想和同事們一起努力工作。

一名負責皇室新聞的記者指出，愛子作為全職員工加入日本紅十字會，在青少年、志工部門負責編輯雜誌，同時執行皇室成員的公務。民間電視台相關人員透露，據稱愛子加入紅十字會後，帶來了意料之外的經濟效果。

據稱紅十字會最近向各大民間電視台投放廣告，要求在「5月1日至21日期間，只要有皇室的相關節目，希望能夠播放插播廣告」，投入的廣告費總計規模達到1.5億日圓。

「插播廣告」指的是電視台在特定時間段、不特定節目播放廣告。日本紅十字會去年也向各大電視台投放廣告，但這次要求在特定節目時段插播廣告，則較為罕見。各大電視台的廣告銷售部門對此感到興奮，表示「這都是愛子殿下帶來的效果。」

日本各大電視台的「皇室節目」指的是報導皇室成員公務、私下外出和旅行的節目，目前有日本電視台的「皇室日記」、日本東京放送電視台（TBS）的「皇室相簿」、富士電視台的「皇室一家」，以及東京電視台的「皇室之窗」等。

業界人士表示，過去「這些都是很難找到贊助商的節目」。「原本在播放插播廣告時，有很多客戶都會要求避開皇室節目，因為擔心如果出現負面新聞，會給皇室帶來困擾。」

另外，由於皇室節目通常在超早時段播出，收視率不高，有些節目每月只播出一次，而非每週一次，因此願意投放廣告的企業相當少，過去常令各大電視台感到困擾。

而日本紅十字會在愛子加入後立刻投放大量廣告，也是想藉此抓住這個「外宣」的機會。

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前皇室新聞記者表示，「日本紅十字會是一個非營利組織，相關活動包括全國紅十字醫院的營運、救災活動、志工支援，以及捐血和國際救援活動等，因此需要必要的財政支持。愛子殿下成為紅十字會的職員，對紅十字會的活動與形象都是加分，紅十字會的社會認知度也大幅提高。」

報導指出，愛子才加入紅十字會短短2個月，就為紅十字會和各大電視台帶來雙贏局面，後續的效應值得關注。（編輯：陳承功）1130611