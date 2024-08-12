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孟加拉警察結束罷工 重返首都達卡街頭巡邏

2024/8/12 16:36
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（中央社達卡12日綜合外電報導）孟加拉警方結束持續一週的罷工，今天在首都達卡恢復巡邏工作。孟加拉學生示威上週迫使時任總理哈希納倉皇下台並出逃，警察協會隨後宣布罷工，導致法律與秩序陷入真空狀態。

法新社報導，哈希納（Sheikh Hasina）上週宣布辭職並逃往國外，結束自己在孟加拉長達15年的執政後，達卡（Dhaka）這座有2000萬人口且不斷擴張的大城市，其街頭便不見警察蹤影。

迫使哈希納出逃的反政府抗議活動已持續數週，孟加拉警方先前帶頭以致命手段鎮壓示威者，因此遭到民眾憎惡。示威期間有超過450人喪命，其中包括42名員警。

警方曾矢言，在確保員警能安全值勤前他們不會復工，不過與諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）領導的新臨時政府進行深夜會談後，警方同意重返工作崗位。

警方發言人告訴法新社：「警察協會昨晚結束罷工，員警今天已返回工作崗位，你可以看到他們在達卡街頭指揮交通。」（譯者：鄭詩韻/核稿：洪培英）1130812

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