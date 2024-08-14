孟加拉前總理哈希納暴力鎮壓涉謀殺 法院下令調查
2024/8/14 19:38（8/14 21:33 更新）
（中央社達卡13日綜合外電報導）孟加拉官方媒體今天報導，警方在鎮壓學生示威期間擊斃一名男子，法院下令調查前總理哈希納被控在這起謀殺案中所扮演的角色。
根據孟加拉國家新聞通訊社，哈希納（Sheikh Hasina）與另外6名高階官員被指控，導致雜貨店老闆薩伊德（Abu Saeed）7月19日在學生抗議現場遭警方開槍擊中頭部身亡。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，今天在達卡都市法院提出的謀殺案告訴，是哈希納以致命手段鎮壓大規模反政府示威後，首起針對她提起的法律訴訟。
因這起謀殺案遭到調查的還包括哈希納的前內政部長阿薩杜澤曼汗（Asaduzzaman Khan）、她的政黨「人民聯盟黨」（Awami League）秘書長及4名前高階警官。
孟加拉學生團體因為反對公務員職缺配額制度而在7月發起示威，但政府鎮壓抗議而逐漸升溫成哈希納執政15年來最嚴重動亂。
過去1個多月來死於衝突者逾300人，光是8月4日就死亡近百人，因流血示威失控，哈希納5日倉皇下台並外逃，諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）已出任臨時政府首席顧問。
孟加拉國會也被解散，預定在90天內舉行選舉。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1130814
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