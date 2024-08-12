孟加拉人欲逃入 印度邊境安全部隊急勸退

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（中央社記者李晉緯新德里8日專電）孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）遭推翻後，數以千計的孟加拉人在國內面臨暴力威脅，因此不斷試圖越境前往印度，使得兩國邊境地區危機重重。

孟加人口以穆斯林居多，印度教徒被部份人士視為是親哈希納的，因此在哈希納下台後，一些印度教徒的住處，或他們經營的店鋪便遭到暴力攻擊。

今日印度（India Today）報導指，每天都有至少數百人聚集在邊境，希望能進到印度避難，印度邊境安全部隊（Border Security Force, BSF）則是忙著安撫群眾。

由於數千名孟加拉人在印度與孟加拉邊境紮營，希望越境進入印度，BSF一度處於高度戒備狀態。過去幾天，BSF甚至拘留多名在孟加拉持續發生暴力事件之際，越邊境逃進印度的孟加拉人。

一段影片近期在網路瘋傳，內容是BSF官員試圖安撫大批想逃進印度的孟加拉人。

根據孟加拉新聞台Tista TV News播出的影片，可見數百名孟加拉人站在水深及胸的泥水中，求BSF讓他們進到印度，一名印度官員則是試圖用孟加拉語解釋，稱他們不得進到印度。

根據那段影片，官員拿著擴音器說：「我們知道你們面臨問題，每個人都能理解。你們來到這，但該怎麼做有待討論，問題是沒辦法這樣解決的。」

他告訴群眾說：「我們無法按照你們的想法，就這樣讓你們進到印度。我要代表我們的高階官員告訴你們，事情不是1天能解決的。我們雙方的高層已經談過，你們的官員已經傳來消息，稱他們正努力解決眼前的問題。所以，請你們回去吧。」

即便官員作出這樣的呼籲，但影片顯示，人群依舊持續留在那，希望獲得進到印度的機會。（編輯：陳承功）1130812