日本連日飆高溫 動物園祭消暑良方助動物降溫

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本本州與九州等地今年夏天連日飆高溫，位於九州的熊本市動植物園透過各種消暑方式，例如提供冷凍西瓜或冰涼池水等，協助動物們挺過酷暑。

讀賣新聞今天報導，位於熊本市東區的熊本市動植物園本月稍早曾測得攝氏逾37度高溫，面對棲息地在超過海拔1500公尺山區的小貓熊，園方特別提供切塊冷凍西瓜，並用類似竹筷的物品插入西瓜內，以便小貓熊拿穩「西瓜冰棒」。

考量到小貓熊在夏天容易食慾不振，園方還在小貓熊的臥室提供冷氣，並在戶外活動空間設置噴灑水霧的設備與電風扇。

同樣位於這間動植物園內，一隻雌北極熊享受到的消暑待遇，就是泡在水溫攝氏17度的水池中。另外，園方也在黑犀牛活動區域上方架設遮陽網，讓黑犀牛能根據天氣情況自由進出室內外。

負責動物飼養的承辦人員表示，「我們非常關注動物的消暑措施和飲食，確保牠們能在最佳狀態下度過這段時間」。

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每日新聞報導，日本本州與九州地方氣溫今天從上午開始就持續上升，多地出現超過攝氏35度的「猛暑日」。福岡縣太宰府市今天上午11時前測得攝氏35.1度，以連續26天「猛暑日」刷新日本統計史紀錄，且這項紀錄仍在持續更新中。

日本氣象廳說明，受到太平洋高壓影響，今年夏季晴天較多，氣溫持續偏高。此外，由於太宰府市被山脈環繞，海風難以進入，導致熱氣滯留，氣溫更容易上升。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1130813