印尼巴淡居民反中資開發 赴中國大使館抗議

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（中央社記者李宗憲雅加達15日專電）印尼巴淡林邦島數十名居民14日到中國駐印尼大使館前抗議，他們反對中國企業投資林邦生態城市，並表示不願為該計畫搬離家園，因他們的生計仰賴當地的土地和海洋，並呼籲中國立即停止投資。

印尼巴淡林邦島（Rempang）數十名居民14日到位於雅加達南區的中國駐印尼大使館前抗議，他們表示，作為國家戰略計畫（PSN）之一的林邦生態城市，最大投資者之一是中國信義玻璃集團，因此希望藉由這場抗議行動，呼籲中國停止投資當地的開發計畫。

多名林邦島居民手舉印有「停止威脅社區」、「不要破壞我們的陸地和海洋」、「停止破壞性的投資」等字句的海報，在中國駐印尼大使館前大聲抗議。另有數名警員在場戒備。

印尼政府去年宣布與中國信義玻璃集團合作，將斥資115億美元（約新台幣3618億元）在林邦島上興建玻璃與太陽能板工廠，並計劃將該島打造成生態城市，但背後犧牲的是島上16個村落和7500名村民的居住權，因為這項計畫必須要求他們搬遷至其他地區。

「時代報」（Tempo）報導，非政府組織印尼環境討論會（WALHI）代表烏利（Uli Arta Siagian）呼籲中國不要為該計畫提供資金，因為這些投資將「摧毀林邦島原住民和印尼人的生活」。

林邦島當地村民以捕魚或務農為生，他們擔心因開發計畫被迫搬遷後將衝擊生計。印尼環境討論會廖內省辦公室執行主任波以（Boy Jerry Even Sembiring）向中央社表示，強迫人們離開島嶼，是嚴重侵犯人權的行為。

他說，印尼政府不管是無意或故意，都在無形中造成「種族滅絕」，因為當地社群從島上遷走，搬至另一個地方，就失去原本樣貌和文化。

林邦島上部分居民的房屋已被拆除，拒絕搬遷的村民則從去年中開始在社區入口設立檢查哨，以防止巴淡政府人員突襲，強制他們搬離家園。

除了在中國駐印尼大使館抗議，林邦島居民昨天下午也到印尼經濟統籌部抗議，要求政府立即停止開發林邦生態城市的國家戰略計畫。（編輯：唐佩君）1130815