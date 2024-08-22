美爭議網紅安德魯泰特又涉案 羅馬尼亞住處遭搜索

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（中央社布加勒斯特21日綜合外電報導）羅馬尼亞檢察官今天在一項涉及未成年人的新調查中突襲搜索了美國爭議網紅安德魯．泰特（Andrew Tate）住處，隨後將已因人口販運、性侵等控罪等待受審的泰特拘留。

發言人表示，37歲的泰特和他36歲的弟弟崔斯坦（Tristan Tate）遭羅馬尼亞組織犯罪暨恐怖主義調查局（DIICOT）拘留「24小時」接受訊問。

泰特是全球知名網紅，以仇女以及不時相當暴力的格言而聞名。

法新社報導，泰特兄弟的發言人表示，今天稍早，他們的住處遭到搜索，這是「與新調查相關的搜查的一部分」。

組織犯罪暨恐怖主義調查局聲明指出，在首都布加勒斯特及其周邊地區執行了4項搜查令，涉及「組建有組織犯罪集團、販運未成年人」、「與未成年人發生性關係」和「洗錢」等罪行。

泰特兄弟2021年初已在羅馬尼亞與英國遭控組建有組織犯罪網絡。他們否認這些指控。

檢方表示，這對兄弟與2名女性成立犯罪集團、性剝削數人。開庭日期尚未決定。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1130822