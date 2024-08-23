王貞治、彭誠浩、魏德聖 任KANO音樂劇名譽顧問

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（中央社記者戴雅真東京23日專電）紀念台日棒球交流100週年的音樂劇「KANO～1931邁向甲子園的2000公里～」正在日本愛媛縣劇場上演，日本職棒軟銀鷹球團會長王貞治、中華民國棒球協會前理事長彭誠浩以及電影「KANO」監製魏德聖就任音樂劇名譽顧問。

讀賣新聞報導，音樂劇「KANO～1931邁向甲子園的2000公里～」正在愛媛縣東溫市「少爺劇場」上演，該作品是為了紀念台日棒球交流100週年而創作，描寫1931年在日本統治下的台灣，由棒球名將近藤兵太郎率領的嘉義農林學校（現為嘉義大學）棒球隊，嘉義農林棒球隊（嘉農、KANO）首度到日本參加夏季甲子園大會的故事。

報導說，王貞治致力將棒球在台灣等全世界推廣，因此少爺劇場負責人特別請王貞治就任「KANO」音樂劇的名譽顧問，希望藉由該音樂劇促進台日棒球交流。彭誠浩、魏德聖也被選為該音樂劇的名譽顧問。3人擔任名譽顧問的任期至KANO音樂劇公演期間明年3月為止。

KANO音樂劇預定今年10月19、20日於嘉義市政府文化局音樂廳演出。

本月12日，嘉義市長黃敏惠與少爺劇場社長越智陽一，以及去年曾參與KANO音樂劇演出的3位台灣演員陳希瑀、鍾政均、江明娟共同出席在嘉義市舉行的宣傳記者會。

越智陽一表示，「KANO」音樂劇以出身愛媛縣、領軍嘉農棒球隊的總教練近藤兵太郎為主角，音樂劇腳本由經手多數戲劇、電影與舞台作品的羽原大介執筆，並加入3名台灣演員，由台日演員合演。KANO音樂劇自2023年4月上演至今演出場次逾300場，吸引逾5萬人次進場，深獲好評。

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由馬志翔執導、魏德聖監製的棒球電影「KANO」，在2014年曾經引起一股棒球電影熱潮，該作品曾受邀作為第9屆日本大阪亞洲影展入選開幕片。

愛媛縣出生的近藤兵太郎於1931年帶領由漢人、原住民、日本人3個民族組成的球隊─台灣嘉義農林學校，前往日本甲子園參賽並獲得亞軍，贏得「天下嘉農」的美名。近藤兵太郎也在今年7月入選台灣棒球名人堂，成為首名入選的外籍人士。（編輯：陳承功）1130823