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太平洋島國論壇將登場 氣候變遷大國競爭重大議題

2024/8/23 19:32
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（中央社東加王國努瓜婁發23日綜合外電報導）太平洋島嶼國家領袖26日將齊聚東加王國出席太平洋島國論壇，以因應海平面快速上升、大國之間有害的競爭以及新喀里多尼亞島暴力動盪等問題。

法新社報導，今年的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）將於東加首都努瓜婁發（Nuku'alofa）舉行。努瓜婁發2022年發生災難性火山爆發並引發海嘯，目前仍在恢復中。

自上屆論壇以來，18個成員分別都受到經濟阻力以及美國和中國競爭不斷升級的影響。但情勢持續加劇的氣候變遷問題可望成為論壇首要議題。

呼籲太平洋島國領袖挺身奮戰氣候變遷的呼聲與日俱增，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）將罕見地現身論壇展現力挺。

南太平洋曾被視為棕櫚樹環繞的天堂，如今卻是地球上面臨最嚴峻氣候威脅地區之一。像吐瓦魯這樣地勢低窪國家可能於未來30年內被上升的海平面幾乎淹沒。（實習編譯：張威蓁/核稿：何宏儒）1130823

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