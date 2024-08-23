未遵守外包規定 大馬中國銀行挨罰60餘萬元

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（中央社記者黃自強吉隆坡23日專電）馬來西亞中國銀行（BOCM）因未遵守大馬國家銀行（BNM）對於重大外包事項規定，結果遭罰馬幣8萬8000令吉（約新台幣60餘萬元）罰款。

大馬官方新聞社馬新社（Bernama）、每日新聞（Berita Harian）報導，馬來西亞國家銀行（中央銀行）曾於14日對兩家金融機構今年先後因系統問題致服務中斷開罰，馬來西亞中國銀行則是最近兩週以來遭處分的第3家銀行。

國家銀行公告，馬來西亞中國銀行於2022年12月與2023年2月將2個系統移到新的數據中心，未取得國家銀行核准，因此違反「2013年金融服務法」與「外包政策條例」有關規定。

報導指出，這2個系統是銀行的核心系統，移置動作被視為未遵守國家銀行制定的重大外包安排規定，可能讓銀行面臨風險，這種違規行為凸顯外包活動與內部的審慎監督程序出現漏洞。

馬來西亞國家銀行經審查後，於7月22日決定對中國銀行處馬幣8萬8000令吉罰款。中國銀行8月2日繳交這筆罰款。（編輯：陳承功）1130823