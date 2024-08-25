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俄羅斯趁夜攻擊烏東飯店 記者2受傷1失蹤

2024/8/25 15:45
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（中央社基輔24日綜合外電報導）當局今天表示，俄羅斯夜間對烏克蘭東部城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）一家飯店發動攻擊，造成兩名記者受傷，另有一名記者失蹤。

頓內茨克州長菲拉什金（Vadym Filashkin）表示，這些記者分別是英國、美國和烏克蘭公民，失蹤記者的搜尋行動正在進行中。

菲拉什金在Telegram貼文表示，攻擊發生在「半夜」。

該官員在談到這一事件時表示：「該市的一家飯店遭到攻擊，目前已知有兩人受傷，一人被埋在瓦礫堆下。」

「3人都是記者，分別是烏克蘭、美國和英國的公民。除了這間飯店外，附近的一棟高層建築也受損。」

「當局、警察和救援人員正在現場，瓦礫正在清理，救援行動正在進行中。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130825

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