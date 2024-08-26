荷蘭紅髮日慶典 3天破萬人共襄盛舉

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（中央社荷蘭堤堡25日綜合外電報導）超過萬人週末期間齊聚荷蘭南部城市堤堡（Tilburg），在一年一度「紅髮日慶典」（Redhead Days Festival）秀出自己一頭胡蘿蔔般的髮色。

21歲的林德斯塔德（Ellen Linderstad）告訴路透社，她從瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）搭了好幾班火車和公車來參加這場盛宴，車程超過24小時。

這名建築系學生說：「目光所及全部人都是紅頭髮，能來到這個地方真的很特別。」她並表示，在瑞典沒有遇過太多其他有著一頭紅髮的人。

天生紅髮人口僅占全球1%至2%，其中2%至6%具北歐或西北歐血統。

根據主辦單位，有來自至少6國的1萬多人參加這場3天節慶，並報名參加拍照、閃電見面會和各種研討活動。

「紅髮日慶典」通常以團體合照做結尾。2013年共有1672名天生紅髮人合影，創下金氏世界紀錄（Guinness World of Records）。（實習編譯：楊智恩/核稿：蔡佳敏）1130826