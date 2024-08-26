葉門叛軍襲紅海商船 希臘油輪起火多日仍未熄

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（中央社布魯塞爾26日綜合外電報導）歐洲聯盟海軍紅海護航行動「盾牌」今天在社群平台X發文表示，掛著希臘國旗的Sounion號油輪日前遭葉門叛軍「青年運動」襲擊並於本月23日起火後，火勢仍持續燃燒。

Sounion號油輪21日在叛軍控制的葉門港口城市荷台達（Hodeidah）外海遭到攻擊，伊朗支持的「青年運動」（Houthi）聲稱用無人機和飛彈擊中此船。

路透社報導，「盾牌」（Aspides）進一步指出，油輪目前沒有明顯漏油跡象。

「盾牌」發布了昨天拍攝的照片，影像顯示油輪主甲板火勢持續燃燒並竄出濃煙。

根據「盾牌」，油輪主甲板可以看到至少有5個地方起火，且船體上部結構船艛也有部分區域著火。（實習編譯：張威蓁/核稿：洪培英）1130826