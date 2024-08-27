澳洲管控移民數 2025年限制招收27萬名國際學生

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（中央社雪梨27日綜合外電報導）澳洲今天表示，將把2025年國際學生招收人數限制在27萬人。澳洲近年迎來大批移民，房租價格跟著上漲，政府正企圖控制創紀錄的移民人數。

路透社報導，澳洲自去年開始採取一連串行動，終止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間對在澳外國學生和勞工實施的優待措施。當時澳洲採取嚴格防疫邊境管制，海外勞工進不去，這些優待措施有助於業者在當地招聘人員。

澳洲教育部長克勒爾（Jason Clare）在記者會上說：「與疫情前相較，目前我國大學約多了10%的國際學生，私立職業和培訓機構多了約50%的人。」

克勒爾說，改革目的是讓國際學生相關領域變得更好、更公平，有助這個領域未來建立在更永續的基礎上。

國際教育是澳洲最大出口產業之一，在2022年到2023年財政年度，經濟價值達364億澳元（約新台幣7875億元）。

澳洲明年將舉行大選，民意調查結果顯示，選民擔心大量移入的外國學生和勞工增添房市壓力，使得移民成了選舉的潛在主戰場之一。

截至2023年9月30日的一年間，淨移民人數成長60%，達到創新高的54萬8800人。

澳洲2022年提高年度移民人數，以幫助企業招聘勞工，彌補實施嚴格邊境管制導致外國學生和勞工近兩年無法進入澳洲衍生的人力短缺現象。

創紀錄的移民以印度、中國和菲律賓學生為大宗，他們擴充了勞力供應、抑制了薪資壓力，卻也讓本已緊張的房市更加惡化。

澳洲政府為了控制移民人數暴增，上月將外國學生簽證費用調漲一倍多，並承諾防堵法律漏洞，修補一項允許他們持續延長居留的法規。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1130827