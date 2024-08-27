秋季發表會 蘋果財務長梅斯特里交棒副手

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（中央社古柏迪諾26日綜合外電報導）科技巨頭蘋果公司（Apple）今天宣布內部員工帕雷克（Kevan Parekh）為新任財務長，他將於明年1月1日接替即將退休的老將梅斯特里（Luca Maestri）。

路透社報導，蘋果秋季發表會將於美國西岸時間9月9日上午10時（台灣時間9月10日凌晨1時）登場。分析人士認為，蘋果將推出史上規模最大的iPhone軟體升級，包括人工智慧（AI）功能。

帕雷克原先擔任財務規劃與分析副總裁，他已在蘋果任職超過10年。

投資公司D.A. Davidson分析師路里亞（Gil Luria）表示：「看來財務長的交接井然有序，這是最重要的一點。梅斯特里續留蘋果也很重要，因為這降低了財務問題的風險。」

加入蘋果之前，帕雷克曾在資訊業巨擘湯森路透（Thomson Reuters）和美國通用汽車（General Motors）擔任高階領導職務。

蘋果表示，梅斯特里也將繼續帶領蘋果的資訊系統與技術、資訊安全和不動產開發部門，並直接向執行長庫克（Tim Cook）報告。

在梅斯特里擔任財務長期間，蘋果的營收翻倍、服務業務的營收成長超過5倍。

投行Piper Sandler分析師在報告中指出：「蘋果選擇內部人士接替這個位置，應該會讓交接比較順利…但如此重大的人事變動還是會帶來一定程度的不確定性，尤其是考慮到梅斯特里一貫的穩定性與表現。」（譯者：王嘉語/核稿：施施）1130827