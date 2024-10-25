黃仁勳：印度將成AI出口國 輝達供應晶片助發展

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（中央社孟買24日綜合外電報導）美國晶片巨頭輝達（Nvidia）正在深化夥伴關係以拓展日益增長的巿場，今天宣布將對亞洲首富安巴尼的信實工業公司等印度企業供應人工智慧（AI）處理器。

路透社報導，信實工業（Reliance Industries）正在西印古茶拉底邦（Gujarat）興建電源總裝置容量達1吉瓦（100萬千瓦）的資料中心。輝達執行長黃仁勳和安巴尼（Mukesh Ambani）在印度商業首都孟買（Mumbai）的AI高峰會中宣布，輝達將對這個資料中心供應其AI處理器Blackwell。

另外，諸如資料中心營運商Yotta Data Services、電信公司塔塔通訊（Tata Communications）等企業將帶頭打造大規模資料中心，輝達表示，也計劃在這方面供應數以萬計Hopper架構AI處理器。

黃仁勳說，「未來，印度將成為AI出口國」，與其軟體出口角色互別苗頭，「你們具備AI、數據和AI基礎設施等關鍵要素，並且擁有大量用戶」。

在當地語言多元的基礎上，印度從新創公司到大型企業無不專注打造AI模型，以提高消費者吸引力，並且推動諸如客服AI助理和內容翻譯等業務。

對美國科技大廠而言，擁有超過14億人口且上網成本低廉的印度也是具有成長潛力的重要市場。

黃仁勳說：「印度在晶片設計方面已達世界級水準，印度已在研發AI…印度已不再是外包供應國或後勤辦公室，印度將成為AI出口國。」

輝達近20年前就插旗印度，目前在印度擁有工程和設計中心，並在南印科技中心班加羅爾（Bengaluru）和鄰近的海德拉巴（Hyderabad）等重要城市設有辦公室。

黃仁勳指出：「目前，印度在輝達的營收中占比不高…但我們對印度抱有高度期待。」

包括政府投入12.5億美元（約新台幣404億元）支持新創企業、專案和大型語言模型（LLM）開發，印度發展AI的志向遠大，卻仍面臨著不少挑戰。（譯者：張茗喧/核稿：何宏儒）1131025