CNN：以色列軍方拿巴勒斯坦人當肉盾 調查房屋隧道陷阱

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（中央社耶路撒冷24日綜合外電報導）以色列1位軍人和曾遭拘押的5名巴勒斯坦人透露，以軍強迫巴勒斯坦人作為人肉盾牌進入加薩走廊可能設有陷阱的房屋和隧道，避免以軍遭殃，這5人也自稱是該做法的受害者。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這位以色列國防軍（IDF）軍人表示，位於加薩走廊（Gaza Strip）的以國部隊常採用這種做法。

他還說，自己所屬的部隊押了2名巴勒斯坦人犯，目的明確就是利用他們當作「肉盾」來調查危險場所。

這位軍人解釋：「要走進建築物時，我們命令他們走在前面，如果觸發裡面的任何詭雷，他們會被炸死，不是我們遭殃。」他更宣稱，這種做法在以色列軍隊很常見。

從這位軍人和5名巴勒斯坦人的說法顯示，該做法常見於加薩走廊，包括加薩走廊北部、加薩市、汗尤尼斯（Khan Younis）及拉法（Rafah）等地。

該軍人解釋說，起初他所屬的部隊位於加薩走廊北部，當時進入可疑建築物之前的標準流程是派一條狗進去，或用戰車砲彈與裝甲推土機在建物側面開出一個洞。

但他指出，今年春季某一天，1位情報官帶來2名被拘押的巴勒斯坦年輕男子，並告訴軍隊進入建物前，把他們當作人肉盾牌。情報官還聲稱，這2人跟巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）有關連。

CNN透過以色列人權團體「打破沉默」（Breaking The Silence）聯繫到這名軍人。

「打破沉默」向CNN提供3張照片，顯示以軍在加薩走廊把巴勒斯坦人當作肉盾。

其中一張照片可看到，2名軍人催促1位平民向前走，另一張則是2名作為肉盾的平民雙手被綁且蒙眼坐著，還有一張顯示，1位軍人正看守1名雙手被綁的平民。

不過，以色列軍方透過聲明告訴CNN：「以色列國防軍的命令和指導準則嚴禁被拘押的加薩平民涉入軍事行動。在衝突期間，會例行向戰場上的軍人闡明相關流程和指示。」（譯者：洪啟原/核稿：陳彥鈞）1131025