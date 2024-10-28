本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案應曉薇涉收賄圖利 北院裁定延長羈押2個月
首頁 / 國際

自稱受到威脅 英國工黨議員當街揍人遭停職

2024/10/28 14:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦27日綜合外電報導）英國執政黨工黨（Labour Party）議員埃姆斯伯里今天遭停職，因為他疑似當街毆打一名路人。埃姆斯伯里說，他25日與朋友外出時，遭到這名路人威脅。

路透社報導，監視錄影畫面顯示，55歲的埃姆斯伯里與這名男子交談後，一拳將他打倒在地，接著多次毆打這名男子。

另一段影片顯示，埃姆斯伯里揮拳後，可以聽見他大喊，「你不會再威脅議員了吧」。

工黨發言人表示，英格蘭西北部倫柯恩（Runcorn）和赫爾斯比（Helsby）選區議員埃姆斯伯里正在協助警方調查。

發言人說：「由於相關調查正在進行中，工黨已以行政方式，暫停埃姆斯伯里先生的工黨黨員身分，等候調查。」

在毆打他人的影片流出前，埃姆斯伯里昨天在聲明中表示，他「晚間與朋友外出後，在街上感受到威脅」，並親自聯繫警方通報這起事件。

他說：「我不會發表進一步的公開評論，但如果有需要的話，我肯定會配合調查。」

埃姆斯伯里今天並未針對遭停職一事立即做出回應。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1131028

#工黨
#工黨
#英格蘭
#英國
#路透社
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：