自稱受到威脅 英國工黨議員當街揍人遭停職

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（中央社倫敦27日綜合外電報導）英國執政黨工黨（Labour Party）議員埃姆斯伯里今天遭停職，因為他疑似當街毆打一名路人。埃姆斯伯里說，他25日與朋友外出時，遭到這名路人威脅。

路透社報導，監視錄影畫面顯示，55歲的埃姆斯伯里與這名男子交談後，一拳將他打倒在地，接著多次毆打這名男子。

另一段影片顯示，埃姆斯伯里揮拳後，可以聽見他大喊，「你不會再威脅議員了吧」。

工黨發言人表示，英格蘭西北部倫柯恩（Runcorn）和赫爾斯比（Helsby）選區議員埃姆斯伯里正在協助警方調查。

發言人說：「由於相關調查正在進行中，工黨已以行政方式，暫停埃姆斯伯里先生的工黨黨員身分，等候調查。」

在毆打他人的影片流出前，埃姆斯伯里昨天在聲明中表示，他「晚間與朋友外出後，在街上感受到威脅」，並親自聯繫警方通報這起事件。

他說：「我不會發表進一步的公開評論，但如果有需要的話，我肯定會配合調查。」

埃姆斯伯里今天並未針對遭停職一事立即做出回應。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1131028