iPhone 16遭印尼禁售 因在地製造比重不足

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（中央社雅加達28日綜合外電報導）印尼工業部宣布，美國科技業巨擘蘋果公司（Apple Inc.）今年9月推出的新一代智慧手機iPhone 16將不准在印尼販售，因為這款產品並未達到使用印尼製零件比重的相關規定。

路透社報導，根據印尼工業部發言人25日發布的聲明，印尼對於某些在當地販售的智慧手機要求至少有40%的零件在印尼製造，但iPhone 16並未滿足這項要求。

根據市場研究公司國際數據資訊（IDC）5月公布的調查，今年第1季印尼智慧手機市場最大2家製造商分別是中國的OPPO和韓國的三星（Samsung）。

印尼工業部發言人在聲明中表示：「進口的iPhone 16硬體無法在印尼行銷，因為蘋果印尼分公司並未履行其投資承諾，來獲得本地內容物認證。」不過他補充，若有個人為了自用而從國外購買iPhone 16是可以的，只要當事人支付必要稅金。

蘋果並未立即回覆路透社的置評請求。

印尼擁有龐大的熱衷科技產品人口，使得這個東南亞國家成為科技相關投資的重要標的市場。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）今年4月訪問印尼時，印尼工業部長阿古斯（Agus Gumiwang Kartasasmita）表示，他希望蘋果能藉由與當地企業合作來提高印尼成分。

蘋果在印尼並無產線，但自2018年起持續在當地設立應用程式（app）開發人員學院，包括1所新學院在內，投資額總計已達1兆6000億印尼盾（約新台幣32億6300萬元）。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1131028