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蘋果新iMac推七彩糖果色 升級M4晶片支援Apple Intelligence[影]

2024/10/29 08:48（10/29 09:08 更新）
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蘋果公司發表新款一體成型電腦iMac。（圖取自Apple官方網頁apple.com）
蘋果公司發表新款一體成型電腦iMac。（圖取自Apple官方網頁apple.com）
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（中央社記者吳家豪台北29日電）蘋果公司發表新款一體成型電腦iMac，搭載M4自研晶片，照片編輯和遊戲處理速度相較M1晶片機種提升2.1倍，支援個人智慧系統Apple Intelligence，售價新台幣4萬4900元起，提供7種顏色，將於日後在台灣開放訂購。

蘋果發布新聞稿指出，新款iMac的中央處理器（CPU）效能，比搭載M1晶片的iMac快1.7倍，新款iMac記憶體標準配置為16GB，最高可達32GB；M4晶片內的神經網路引擎，處理速度比M1機種快3倍以上。

新款iMac的12MP Center Stage相機支援「桌上視角」功能，利用廣角鏡頭，可同時顯示使用者及桌面的俯視視角，讓教師更方便向學生展示課程內容，或讓創作者展示最新DIY（動手做）項目。

新款iMac搭載24吋4.5K Retina顯示器，首度提供奈米紋理玻璃選項，可大幅降低反射率和眩光，使用者可將iMac擺放在更多空間，例如充滿陽光的客廳或明亮的店面。

Apple Intelligence已透過免費軟體更新的形式提供，適用於搭載M1或後續晶片的Mac。只要裝置和Siri語言設定為美式英文，在全球大多數地區皆可使用，首批功能將隨macOS Sequoia 15.1推出測試版，更多功能將於未來幾個月陸續推出。（編輯：楊凱翔）1131029

影片來源：Apple
#蘋果公司
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