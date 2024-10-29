蘋果財報預期出現2年來最大營收成長 外界聚焦AI進展

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（中央社紐約29日綜合外電報導）美國科技業巨擘蘋果（Apple）31日將公布上季財報，外界預測將出現2年來最大營收增幅，歸功於這回iPhone在接近年度推出新品前的週期尾聲需求優於近幾年情況，特別是在中國。

路透社報導，蘋果本週將公布的會計年度第4季財報也將供投資人一窺最新的iPhone 16系列需求如何，這款智慧手機是在該季結束前幾天才開賣。

不過眾人最關心的，將是蘋果高層對於現行會計年度第1季的發言。因為外界擔心，蘋果目前以緩慢步調推出其人工智慧（AI）工具Apple Intelligence的各項功能，可能影響其最賣座產品iPhone出現由AI功能激起的備受期待「超級熱銷循環」。

蘋果在手機領域的對手如Android手機製造商三星（Samsung），以及在軟體領域的對手如微軟（Microsoft），都積極推出各項應用功能來搶生成式AI熱潮商機。蘋果則正在迎頭追趕。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的分析師預估數據，蘋果今年7至9月的一季營收預期較去年同期成長5.7%，其中iPhone銷售額預期年增3.8%，中斷連2季萎縮趨勢。

蘋果上季大中華地區營收則預期年增6.6%。據中國媒體報導，有幾款iPhone包括1個版本的iPhone 16 Plus在當地正式推出前，在電商平台拼多多已出現9折價。

上述因素加上一系列iPhone 16新機，幫助蘋果在上季結束時，據國際數據資訊（IDC）的統計拿下中國手機市場占有率第2大位置。

蘋果上季平板電腦iPad銷售額則預期會成長10.1%至70億9000萬美元，但不如前1季在較強新機推出下創造的23.7%成長率。

蘋果服務業務銷售額則預期成長13.3%，增幅同樣較前1季減弱。這類業務包括其應用程式商店App Store，且成長率通常高於蘋果的裝置產品。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1131029