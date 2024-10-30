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外媒：iPhone前期開發首次移出中國 鴻海印度廠操刀

2024/10/30 11:54（10/30 12:48 更新）
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圖為iPhone 16 Pro Max。中央社記者吳家豪攝 113年9月20日
圖為iPhone 16 Pro Max。中央社記者吳家豪攝 113年9月20日
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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）外媒報導，蘋果（Apple）規劃2025年推出新款iPhone 17系列，其中標準機種的部分前期開發作業，首次轉移到鴻海集團位於印度的生產據點進行。國外科技網站分析，這可能是蘋果首次將iPhone新品的部分前期製造設計流程，轉移到中國以外廠區。

科技新聞網站The Information於美國時間29日報導，儘管中國仍是蘋果產品主要製造地，不過根據兩位消息人士透露，蘋果首次使用在印度的生產據點，先行開發預計在2025年推出的iPhone 17標準版，目前正進行前期開發的新品導入（NPI）作業。

報導指出，蘋果在鴻海集團位於印度班加羅爾（Bangalore）的廠區，進行iPhone 17標準版的NPI開發作業，至於iPhone 17 Pro高階版系列機種的開發作業，仍在中國進行。

The Information指出，相關舉措可協助因應降低對中國的依賴。國外科技網站Appleinsider分析，NPI作業包括製造測試，是原型機進入到量產前的關鍵流程，這可能是蘋果首次將iPhone新品的部分NPI作業，以及iPhone新品的部分前期製造設計流程，轉移到中國以外廠區。

產業人士指出，鴻海集團旗下富士康位於中國深圳龍華與觀瀾的iDPBG數位產品事業群（integrated Digital Product Business Group），仍是蘋果iPhone主要的新品導入作業據點。

日經亞洲（Nikkei Asia）在8月下旬引述消息人士報導，蘋果在中國生產高階iPhone僅數天，隨即在印度開始量產今年新款iPhone 16，包括高階版Pro系列，凸顯蘋果正致力打造中國以外的供應鏈。

彭博（Bloomberg）4月報導，蘋果2023會計年度印度製iPhone產值達140億美元（約新台幣4490億元）；約14%或1/7比重的iPhone手機，在印度組裝製造，其中鴻海組裝占比接近67%。

鴻海日前公告，印度子公司投資3180.45萬美元（約新台幣10.2億元）與蘋果（Apple）交易機器設備，產業人士分析，鴻海印度廠區可能新設組裝產線，製造iPhone 16新品；2023年7月中旬，鴻海也曾公告另一筆相關交易訊息。

今年2月，鴻海也公告印度子公司投資印度盧比（INR）120億元（約新台幣44.15億元）以自地委建廠房，外界推測鴻海在當地擴增iPhone產能所需。

鴻海印度廠區已累積製造iPhone深厚經驗，產品從iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 14，涵蓋至iPhone 15和今年新款iPhone 16，鴻海集團印度廠區主要設在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）以及卡納塔卡邦（Karnataka）等地。（編輯：楊凱翔）1131030

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