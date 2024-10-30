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德黑蘭處決伊朗裔德國公民 柏林、歐盟嚴厲譴責

2024/10/30 09:22
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（中央社柏林29日綜合外電報導）德國和歐洲聯盟（EU）今天強烈譴責伊朗處決服刑數年的69歲伊朗裔德國籍異議人士沙馬德（Jamshid Sharmahd），揚言正在考慮採取報復措施。

法新社報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）稱沙馬德昨天遭處決是「一樁醜聞」，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）則警告伊朗的「不人道政權」將面臨「嚴重後果」。

對此，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）在社群媒體X上回應譏諷，表示「德國護照並不會讓任何人有罪不罰，更何況是恐怖分子罪犯」。

據路透社報導，德國外交部今天表示，德國已為沙馬德遭處決一事召回駐伊朗大使，並召見伊朗臨時代辦表達柏林方面的抗議。

德國外交部透過X貼文表示：我們已經向伊朗政權的行為表達我方最強烈抗議，並保留採取進一步行動的權利。」

歐盟歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，歐盟「以最強烈的措詞譴責」伊朗處決沙馬德一事，也「正在考慮採取因應措施」。

歐盟執委會發言人告訴媒體，歐盟可能對伊朗採取「任何措施」，「必須和所有成員國討論」。

具有伊朗血統的德國公民沙馬德也擁有美國居留權，過去曾是一名軟體工程師，替一個伊朗反對派組織海外網站工作並撰文，該網站強烈批評伊朗領導階層。

根據沙馬德家屬說法，他2020年在阿拉伯聯合大公國旅行時遭伊朗當局逮捕。

伊朗指控沙馬德參與2008年清真寺致命爆炸案，2023年2月以「塵世腐敗」（corruption on earth）罪名為由，將他判處死刑。

伊朗司法部門的網站「米桑線上」（Mizan Online）昨天報導，「今天早上已對沙馬德執行死刑」。

沙馬德的女兒加賽兒（Gazelle）在X上表示，她正在等待德國和美國政府提供父親已遭殺害的「具體證據」。

加賽兒說，若消息屬實，父親的遺體應該「立刻」被帶回國，伊朗政府應面臨「嚴厲懲罰」。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1131030

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伊朗裔德公民因恐攻罪遭處決 德外長譴責不人道
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