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摩爾多瓦總統大選第2輪投票3日登場 俄羅斯干預成隱憂

2024/11/1 19:04（11/1 19:33 更新）
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摩爾多瓦10月20日同步舉行入歐公投及總統大選，選務人員計票。（路透社）
摩爾多瓦10月20日同步舉行入歐公投及總統大選，選務人員計票。（路透社）
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（中央社摩爾多瓦首都基希納烏1日綜合外電報導）摩爾多瓦總統桑杜2週前才帶領國家以極小差距通過加入歐洲聯盟（EU）的公投，她3日將在總統大選第2輪投票面臨一場硬仗，對手支持與俄羅斯建立更緊密的關係。

法新社報導，俄羅斯鄰國喬治亞的親俄執政黨10月26日才在國會大選勝出，但選舉結果有爭議，如今各界將目光轉往毗鄰烏克蘭的摩爾多瓦。這2個前蘇聯加盟共和國的選舉被指遭到俄國干預，莫斯科則否認相關指控。

摩爾多瓦10月20日舉行的入歐公投，傳出親俄反對派散布不實訊息及賄選。現年52歲的桑杜（Maia Sandu）在公投通過後表示，她的陣營「在1場不公的選戰裡，堂堂正正地獲勝」。

曾任世界銀行（World Bank）經濟學家的桑杜在當天的總統大選首輪投票雖拿下近42.5%的選票，但她坦言第2輪投票將面臨一場「硬仗」。

桑杜的對手、親俄派社會主義黨（Party of Socialists）支持的前檢察總長斯托亞諾格洛（Alexander Stoianoglo），在首輪投票的得票率意外高達25.95%。在本月3日的第2輪投票，兩人差距很可能將拉近許多。

因為首輪投票刷下的幾位親俄候選人已表態支持斯托亞諾格洛，他們表示擔憂摩爾多瓦有可能被捲入戰爭、淪為第2個烏克蘭。

現年57歲的斯托亞諾格洛去年遭桑杜免除檢察總長職務，他在競選期間允諾將採取「平衡外交政策」，兼顧摩爾多瓦與歐盟和俄羅斯的關係。

鑒於美國示警，俄羅斯「將再次試圖妨礙摩爾多瓦人民行使選擇自己領袖的主權」，摩爾多瓦政府已提醒提防「選舉舞弊」。（譯者：張茗喧/核稿：張正芊）1131101

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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