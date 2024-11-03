俄干預陰影籠罩 摩爾多瓦總統大選第2輪投票登場

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（中央社基希納烏3日綜合外電報導）摩爾多瓦今天在俄羅斯干預疑雲下舉行第2輪總統投票。這場大選已成為俄羅斯和歐洲聯盟爭奪影響力的戰場，而選後有可能看到摩爾多瓦親俄遠歐。

路透社報導，進入第2輪決選的分別是親西方的現任總統桑杜（Maia Sandu），以及親俄派社會主義黨（Socialist Party）支持的前檢察總長斯托亞諾格洛（Alexandr Stoianoglo）。

桑杜6月帶領摩爾多瓦走上入歐談判的漫長道路，她第2輪大選表現將受到布魯塞爾密切關注。就在一週前，另一個希望入歐的前蘇聯加盟國喬治亞剛舉行國會選舉，並由日益親俄的執政黨喬治亞之夢（Georgian Dream）取得勝利。

斯托亞諾格洛表示，若當選總統，他也會支持摩爾多瓦加入歐盟，但也會為了國家利益發展與俄的雙邊關係。他矢言會努力恢復低價的俄羅斯天然氣供應，並表示如果摩爾多瓦人民有意願，他會與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面。

這次投票結果可能會為明年夏天的國會選舉定下基調，屆時桑杜領導的執政黨預計將面臨保住多數席位的難題，並將決定未來政府的政治型態。

斯托亞諾格洛的東西方平衡言論，與桑杜過去4年執政表現形成鮮明對比。桑杜執政期間，摩爾多瓦與俄羅斯關係破裂，大批莫斯科外交官被驅逐出境，她還譴責俄羅斯入侵鄰國烏克蘭。

俄方曾批評桑杜政府有「恐俄症」（Russophobia）。

桑杜將斯托亞諾格洛形容為克里姆林宮的代言人和政治特洛伊木馬，並將3日的投票視為是在「2030年前迎接歐盟光明未來」和「面臨不確定和不穩定未來」之間二選一。

斯托亞諾格洛不同意這樣的說法，並直指桑杜未能顧及摩爾多瓦老百姓的利益。他指控桑杜在一個多數人講羅馬尼亞語、少數人說俄語的國家中製造分裂政治。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1131103