本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國大選開票更新 川普拿下搖擺州北卡羅來納 230：187領先賀錦麗
首頁 / 國際

伊朗女學生脫衣抗議服儀規定 憂遭送精神病院

2024/11/6 11:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎5日綜合外電報導）伊朗伊斯蘭自由大學1名女學生將自己脫到只剩內衣，抗議嚴格的伊斯蘭服儀規定對她形成衣著騷擾，社運人士擔心當局可能會以此為藉口送這名學生進精神病院。

法新社報導，在社群媒體分享的影片中，德黑蘭著名的伊斯蘭自由大學（Islamic Azad University）1名女學生2日只穿內衣褲在校園外抗議嚴格的伊斯蘭衣著規定。

伊朗境外的波斯語媒體報導，伊斯蘭自由大學的保全人員因她所著的服裝騷擾她，拉扯她的頭巾和衣服，這名學生隨後脫掉大部分的衣服以示抗議。

其他影片顯示，這名學生挑釁地走在街上，便衣人員隨後將她塞進1輛沒有標記的汽車帶走，目前尚不清楚她被帶往哪裡。

許多社運人士將這名女學生視為爭取伊朗女性權利的新象徵。兩年多前，年輕伊朗庫德族女性艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反服儀規定而被捕，引發全國長達數月的抗議。

但來自伊朗國內的媒體報導暗示，這名學生患有精神疾病，社運人士擔心可能以此為藉口，將她關進精神病院。

國際特赦組織（Amnesty International）呼籲立即無條件釋放這名女子，並稱她「脫掉衣服是為抗議安全人員濫用職權，強制她戴頭巾的行為」。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）對法國電視2台（France 2）表示：「我讚揚這位年輕女性的勇氣，她表現出抗爭精神，並將自己變成伊朗女性的象徵。」（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1131106

#伊斯蘭
#法國
#伊朗
#艾米尼
#法新社
巴霍
法國外長空襲中抵貝魯特 再傳法公民命喪黎巴嫩
艾米尼
公開場合脫衣抗議 伊朗女學生遭捕伊朗女性運動2週年 巴黎遊行、德黑蘭女囚絕食
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：