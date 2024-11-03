公開場合脫衣抗議 伊朗女學生遭捕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎/杜拜2日綜合外電報導）伊朗境外數家新聞媒體報導和社群媒體消息指出，一名女學生疑為抗議伊朗嚴格的伊斯蘭衣著規定，而在校園脫到只剩內衣，今天已遭伊朗當局逮捕。

法新社和路透社報導，這名身分不詳的女子在德黑蘭（Tehran）著名學府伊斯蘭自由大學（Islamic Azad University）遭巴斯杰（Basij）準軍事組織成員騷擾，身上的頭巾和衣服遭拉扯。

社群媒體上發布的影片顯示，隨後她脫掉外衣以示抗議，最後身上只剩內衣褲，令一旁路人驚訝不已。

社群媒體上的影片顯示，伊斯蘭自由大學分校的警衛拘留這名身分不明的女子。校方發言人馬加布（Amir Mahjob）在社群媒體X表示：「在警局…發現她承受極大的心理壓力，並患有精神疾病。」

然而，部分社群媒體網友認為，這名女子的舉動是蓄意的抗議行為。

一名網友在X表示：「對大多數女性而言，穿著內衣出現在公共場合是她們最怕的惡夢之一…這是對（當局）愚蠢堅持強制戴頭巾的反應。」

伊朗強制規定女性在公共場合必須戴頭巾，並穿著寬鬆的衣服。

這段影片最初由伊朗學生社群媒體頻道「埃米爾卡比爾」（Amir Kabir）發布，隨後獲許多波斯語媒體報導，包括庫德族人權團體Hengaw、新聞網站Iran Wire以及國際特赦組織（Amnesty International）。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這段影片似乎是由鄰近建築物的旁觀者拍攝的。另一段影片顯示，她被幾名便衣男子強行推進一輛車內，並被帶往不明地點。

2022年9月，年輕伊朗庫德族女性艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾而被道德警察逮捕，並於羈押期間喪生。艾米尼之死旋即掀起全國抗議，示威行動雖遭安全部隊暴力鎮壓，卻有愈來愈多女性反抗當局、摘下頭巾。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1131103