川普當選恐對聯準會下手 鮑爾：趕我也不走

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國中央銀行聯邦準備理事會（Fed）無視川普勝選對利率的影響，今天調降利率1碼（0.25個百分點）。聯準會主席鮑爾還表示若川普要他走人，他也不會辭職。

紐約時報指出，川普自卸任後就屢次抨擊聯準會，如今當選更引發外界推測他可能會再次嘗試解僱鮑爾，或施壓他辭職。

川普今年8月初競選期間呼籲，在聯準會（Fed）的利率設定上，應賦予總統有置喙餘地。外界認為這代表川普勝選恐帶來重大政策轉變，威脅聯準會歷史上一向秉持的超然地位。

聯準會現任主席鮑爾是川普擔任總統期間所選，但任內多次與鮑爾意見相左。2018、2019年美國經濟受貿易戰和地緣政治不確定性衝擊，當時川普多次推文就利率決策向鮑爾發表長篇大論。

華爾街日報4月時曾披露一小群川普盟友草擬出一份10頁文件，端出削弱聯準會獨立性的選項，包含利率決策需諮詢總統看法，並主張當年川普其實有權罷黜鮑爾。不過川普競選陣營澄清報導，稱除非是由他們所發布，否則任何政策討論都不算正式立場。

法新社報導，一如預期，聯準會在聲明中指出，決策官員不管政治局面的變化，一致表決通過將基準利率調降0.25個百分點，至4.50%和4.75%區間。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）告訴記者，「短期內，選舉結果不會影響我們的決策」，並稱總統當選人川普的實際經濟政策仍存在不確定性。

鮑爾說：「我們不猜測，我們不推測，我們也不假設。」

他還表示，如果川普要他提早辭職，他不會答應，還表示解僱聯準會7位理事中任何一位「不被法律所允許」。

聯準會再度降息的決策應有助減輕房貸和其他貸款成本，這對消費者來說是一項好消息，美國消費大眾在本月5日大選投票日前普遍認為生活成本是他們最關切的事。

然而，借貸成本也將依據金融市場如何認為川普勝選對經濟的長期影響，以及聯準會利率將落在何處以確保通膨維持在低檔而定。

專家指出，疫情後美國通膨飆升，消費物價飆漲逾20%，是導致川普勝選的重要因素。

今天降息前，聯準會9月啟動降息循環、下調基準利率2碼（0.5個百分點），預計今年還將進一步降息。

聯準會偏好的通膨指標9月下降至2.1%，經濟成長仍維持強健。

儘管10月就業人數明顯縮減，大致歸因於惡劣天候和罷工，但勞動市場整體仍保持強勁。

前聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德（James Bullard）在選舉投票日前指出：「整體而言，美國經濟看起來相當強韌，勞動市場看起來也很不錯。」

布勒德現任普度大學（Purdue University）丹尼爾斯商學院（Daniels School of Business）院長，他預測聯準會本週降息1碼，12月決策會議還會有類似降息幅度。

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）數據，期貨交易人認為聯準會12月降息1碼機率約65%。

不過，分析師對聯準會12月利率決策仍看法分歧。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1131108