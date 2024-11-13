美元強勢表態 新台幣連3貶改寫3個月新低

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）川普勝選效應發酵，加上美國聯準會官員放鷹，美元指數強勢表態，一度衝破106大關，亞幣紛紛示弱，新台幣兌美元延續貶勢，今天收盤收在32.45元，貶2.5分，改寫3個月新低紀錄，台北及元太外匯市場繼續爆出大量，總成交金額達20.94億美元。

美國總統當選人川普將重掌白宮，助長美元升值氣焰，美國聯準會官員表示，若通膨意外回升，聯準會可能考慮12月是否暫停降息，美元指數應聲強漲，亞幣「壓力山大」。

新台幣兌美元今天開盤價為32.44元，上午震盪翻揚，升抵32.42元，但午後外資、投信積極匯出，加上美元轉強，新台幣貶勢迅速擴大，摜破32.5元重要心理關卡，最低觸及32.528元，不過眼見匯價貶破32.5元，出口商蜂湧而出，大舉拋匯，將匯價壓回，終場收在32.45元，連3日收黑。

央行統計，美元指數今天續揚0.36%，人民幣跌深反彈，升值0.18%，韓元升值0.14%，新台幣小貶0.08%，日圓則暴跌0.83%。

外匯交易員指出，川普帶來的不確定性極高，後續發言、人事布局都將牽動市場情緒，聯準會後續貨幣政策路徑是否有變，也受到高度矚目，投資人只能抓緊眼前線索，據以判斷局勢可能發展，短線可先關注本週美國將公布的通膨等經濟數據表現。

外匯交易員表示，全球政經局勢動盪，有助維繫美元偏強格局，近期新台幣應呈偏弱震盪，先看是否能守住32.6元價位。（編輯：潘羿菁）1131113