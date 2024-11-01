央行理事憂房租續漲通膨風險仍在 暗示不宜過早降息

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）美國聯準會9月啟動降息，不過台灣央行9月維持緊縮步調，升準不升息並祭出第7波選擇性信用管制。根據今天出爐的央行理監事會議事錄指出，央行理事一致認同應出手讓房市降溫，利率方面，由於房租續漲，通膨風險仍存，暗示央行不宜過早降息。

央行9月理監事會決議調升存準率1碼，且祭出第7波 選擇性信用管制 選擇性信用管制小百科 選擇性信用管制係指對金融機構某些業務採取限制措施，以控制資金的流向與流量，達成特定的經濟金融目標。 選擇性信用管制透過對特定的銀行放款業務項目與量的限制，以抑制投機性的資金需求，進而穩定金融。 根據現行「中央銀行法」與「銀行法」等的規定，中央銀行可採行的選擇性信用管制措施包括不動產信用管制、消費者信用管制、直接信用管制與貸放比率的限制等。 資料來源：中央銀行 看更多 關閉 。根據今天公布的議事錄內容，央行理事均贊同調整選擇性信用管制措施，並對利率政策表態「打擊通膨不宜放鬆」，意指台灣不須太快跟進美國聯準會的降息腳步。

有位理事表示，近期主要國家央行多採寬鬆貨幣政策，但考量國內房租指數持續上揚，通膨風險仍存，政策利率沒有必要調降。另位理事也說，在各部會努力抑制下，台灣通膨數年來的漲幅均低於其他國家，因此，現在利率下降的空間沒有其他國家大，沒有必要跟隨美國啟動降息。

也有理事提醒，央行預測明年消費者物價上漲率（CPI）年增率降至2%以下，但房價若維持高檔甚至上漲，由於房租反應落後，預期房租將持續上漲。今年1至8月平均房租年增率與1至5月相比，房租年增率及對CPI年增率的貢獻度均持續增加，對於打擊通膨實不宜放鬆。

有位理事贊同9月政策利率維持不變，但表示，台灣和其他國家相比，實質利率仍呈負值，且持續期間已久，值得思考。（編輯：林淑媛）1131101