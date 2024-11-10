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凱特化療後二度公開現身 出席國殤紀念日活動

2024/11/10 10:05
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（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國威爾斯王妃（Princess of Wales）凱特（Kate）今天出席倫敦舉行的國殤紀念日（Remembrance Day）音樂會，是她接受癌症預防性治療後最新一場公開活動。

路透社報導，凱特身穿黑色連身裙抵達倫敦皇家艾伯特廳（Royal Albert Hall），並在胸前別上紅色罌粟花用以紀念在衝突中犧牲的軍人和平民。

凱特在夫婿威廉王子（Prince William）和其他王室成員陪同下出席，不久，查爾斯三世（King Charles）也抵達現場，王后卡蜜拉（Queen Camilla）則因胸腔感染而取消行程。

42歲的凱特於9月時表示自己完成了化療療程，但距離完全康復還很漫長。當時凱特說，她將於今年稍後進行更多的公開活動。

她上一次公開現身是在10月，當時她會見了英格蘭西北小鎮南港（Southport）兒童舞蹈教室3死血案的受害者家屬。

白金漢宮昨天表示，凱特預計也將出席明天的國殤紀念日主要儀式。

為紀念第一次世界大戰結束，並向戰爭中犧牲的軍民致敬，英國每年都在倫敦陣亡將士紀念碑（Cenotaph）舉行紀念活動，日期通常是距離11月11日最近的一個週日。

另外，白金漢宮表示，卡蜜拉希望能於下週前半恢復履行公務。她是在醫師團隊建議下取消本週排定的各項活動，在家靜養，也將不克出席公開的國殤紀念日活動。

威廉王子7日在出訪南非時對英國媒體表示，父親與妻子相繼罹癌，過去一年是他一生當中「最難熬」的其中一個年度。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1131110

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