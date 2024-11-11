澤倫斯基：結合實力與外交 才能實現和平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔10日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）今晚表示，實力和外交必須結合，才能終結俄羅斯在烏克蘭的戰爭，並確保此類衝突未來不再發生。

路透社報導，澤倫斯基在晚間視訊談話中表示：「我們非常清楚了解，若沒有實力，外交就沒有前景。」

他說： 「但若對外交目標沒有清晰的認識，單靠武器是無法解決的，這就是為什麼實力與外交必須齊頭並進。」

他說，這是唯一的途徑，以確保持久的和平，並防止莫斯科對基輔再次發動戰爭。

澤倫斯基今天呼籲加強外交作為之際，美國11月5日剛舉行大選，由共和黨籍的川普（Donald Trump）擊敗親烏的民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris），成為美國下一位總統。

川普在競選期間多次表示，他可以「一天之內」結束烏克蘭戰爭，但從未透露他會如何結束這場戰爭。

一名消息人士告訴路透社，川普7日曾與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin ）通話，建議他不要讓在烏克蘭的戰事升級。烏克蘭方面表示尚未獲悉有這番通話。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1131111